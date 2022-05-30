В Москве завершился 15-й ежегодный московский международный турнир по баскетболу 3×3. Его победителями стала команда Россия-Юг за которую выступал челябинец Кирилл Писклов. Также наш земляк завоевал звание самого ценного игрока турнира, сообщает Федерация баскетбола Челябинской области.
В третий раз за последние четыре розыгрыша чемпионом Moscow Open стала команда, составленная из кандидатов в сборные России. В финале встретились команды Inanomo и «Гагарина». Это противостояние всегда интересно, недавний полуфинал в Челябинске тому подтверждение. Но Россия-юг — это не только игроки «Гагарина». Кроме Алексиевича, в распоряжении сборной был еще и серебряный призер Олимпиады в Токио — Кирилл Писклов.
Пять из своих восьми очков в финале Кирилл набрал в концовке. Сначала чемпион Суперлиги в составе «Уралмаша» развернулся на одной ноге и забил с подкруткой «за шиворот». Спустя секунды Писклов обокрал Печерского сзади, сыграл в футбольную «стеночку» с Чебуркиным и рванул в одиночестве к кольцу.
Заключительные три очка этого Moscow Open Писклов набрал с линии штрафных — в том числе два из двух за 1.56 до конца игрового времени. Лучшего игрока турнира долго выбирать не пришлось. Теперь в этом сезоне у Кирилла есть титулы и в 3×3, и в 5×5.
Кирилл Писклов — действующий игрок БК «Уралмаш», двукратный чемпион мира U23 (в 2018 и 2019 годах), серебряный призер Олимпиады, вице-чемпион мирового тура, а в этом сезоне Кирилл впервые завоевал золотую медаль Суперлиги-1 в составе екатеринбургской команды. Ранее в Челябинске олимпийский призер принял участие в турнире по баскетболу 3×3 «Кубок Победы».
Также воспитанник челябинского баскетбола принимает участие в тренировочном лагере национальной сборной России 3×3. Кирилл попал в десятку баскетболистов, включенных в список кандидатов в национальную команду.
Напомним, что недавно в Челябинске прошел чемпионат России по баскетболу 3×3. В материале ИА «Первое областное» объясняем, как «лучшая игра с мячом» завоевала авторитет и популярность у южноуральцев.
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