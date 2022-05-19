Воспитанник челябинского баскетбола Кирилл Писклов принимает участие в тренировочном лагере национальной сборной России 3×3. Кирилл попал в десятку баскетболистов, включенных в список кандидатов в национальную команду, сообщает пресс-служба региональной федерации баскетбола.
В учебно-тренировочном центре «Новогорск» проходит тренировочный лагерь национальной и молодежной (не старше 23 лет) мужских сборных России. В сборе участвуют 20 баскетболистов. Работа в Подмосковье продлится до 26 мая, а 27–28 мая три состава сборных России выступят на ежегодном турнире Moscow Open.
«Первой тренировкой доволен, впереди 10 дней сбора. Готовимся к Moscow Open, который традиционно занимает важное место среди проходящих в России турниров. Как обычно, настрой у ребят серьезный, рабочий. Кто-то недавно отыграл Финал Winline Чемпионата России 3×3, у других недавно закончился сезон в баскетболе „5 на 5“, так что все в хорошей форме», — рассказал главный тренер сборной России Владимир Агабабьян.
Кирилл Писклов действующий игрок БК «Уралмаш». Двукратный чемпион мира U23 (в 2018 и 2019 годах). Серебряный призер Олимпиады, вице-чемпион Мирового тура, а в этом сезоне Кирилл впервые завоевал золотую медаль Суперлиги-1 в составе екатеринбургской команды. Ранее в Челябинске олимпийский призер принял участие в турнире по баскетболу 3×3 «Кубок Победы».
Напомним, что недавно в Челябинске прошел чемпионат России по баскетболу 3×3. В материале ИА «Первое областное» объясняем, как «лучшая игра с мячом» завоевала авторитет и популярность у южноуральцев.
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