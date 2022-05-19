Челябинец Кирилл Писклов кандидат в сборную России по баскетболу 3×3

Олимпийский призер принимает участие в тренировочном лагере национальной команды

«Первой тренировкой доволен, впереди 10 дней сбора. Готовимся к Moscow Open, который традиционно занимает важное место среди проходящих в России турниров. Как обычно, настрой у ребят серьезный, рабочий. Кто-то недавно отыграл Финал Winline Чемпионата России 3×3, у других недавно закончился сезон в баскетболе „5 на 5“, так что все в хорошей форме»,

— рассказал главный тренер сборной России Владимир Агабабьян.