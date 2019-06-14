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/ Челябинец Хаял Джаниев со скандалом уступил на международном турнире в Румынии

Челябинец Хаял Джаниев со скандалом уступил на международном турнире в Румынии

Россиянин проиграл финальный поединок, несмотря на доминирование на протяжении всей встречи.
сегодня в 18:06
  |  Спорт

Челябинский тайбоксер Хаял Джаниев выступил на профессиональном турнире в Бухаресте с участием четырех топовых бойцов из России, Голландии, Франции и Румынии. В финальном поединке россиянин встретился с хозяином соревнований, румынским спортсменом Сорином Калинюком. Несмотря на доминирование во время финального поединка, судьи отдали победу бойцу из Румынии.

Вместе с победой Сорин Калинюк завоевал также и главный приз соревнований — 20 тысяч евро, или 1,5 миллиона рублей. Однако с решением судей категорически не согласны многие спортсмены. Среди них — чемпион мира из Челябинска Денис Тябин и московский тренер Хаяла Руслан Кривуша, а также сам спортсмен, который написал обращение на своей странице в «Инстаграме».

Мне нечего добавить, позор таким судьям и организации, и таким «чемпионам»! В финале 4-ки судьи ещё раз уверенно показали, что победить их бойца можно было только нокаутом. Хаял уверенно выиграл все 3 раунда, при этом не пропустив ни единого точного акцентированного удара, но подняли руку сопернику. К сожалению, такое бывает, но нужно двигаться дальше! Спасибо большое всем местным ребятам которые поздравили с победой и извинились за организацию, а также всем тренерам и бойцам которые подошли и поддержали, увидев этот беспредел! — написал Хаял Джаниев на своей странице в «Инстаграме».

Отметим, что на турнире в Бухаресте выступили четыре бойца легкого веса — до 70 килограммов. Румын Сорин Калинюк, француз Дилан Сальвадор, голландец Кристиан Байа и россиянин Хаял Джаниев. Россиянин в первой встрече взял верх над бойцом из Нидерландов. Эксперты считают, что, Хаялу Джаниеву в бою с румыном не хватило явной точки, нокаута или нокдауна.

В Румынии у румына нужно выигрывать очень уверенно, тем более, если люди платят большие деньги. Нокдаунами, нокаутами, чтобы не было вообще никаких вопросов. И не только в Румынии, конечно. Я не считаю это поражением, просто в графе будет еще один минус. Ничего такого страшного нет. У него много боев, много побед.— рассказал сайту «Первый областной» председатель Челябинской областной федерации тайского бокса, судья международной категории Константин Жданов.

Напомним, что Хаял Джаниев является чемпионом Европы среди профессионалов. В 2015 году боец муайтай одержал самую громкую победу в своей карьере над легендой Буакавом Банчамеком.

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