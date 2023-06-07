Челябинец Андрей Стоцкий проведет бой в рамках турнира «Кубок на Волге»

Для южноуральского бойца это четвертый профессиональный поединок

«За плечами Андрея Стоцкого хорошая карьера любительского бокса, он завоевал титул чемпиона России. Парень сильный, с хорошо поставленным ударом и техникой. Рассчитываем на то, что он сможет добиться больших побед в профи»,

— рассказал президент компании UralBoxingPromotion Евгений Вайнштейн.