В Самаре, 19 июня, на турнире по боксу «Кубок на Волге» свой четвертый бой на профессиональном ринге проведет Андрей Стоцкий. Челябинский тяжеловес выиграл множество титулов в любительском боксе и планирует добиться успеха в профи. Во всех предыдущих трех профессиональных боях челябинец одержал победы, сообщает региональный Минспорт.
Челябинский тяжеловес на протяжении долгих лет входил в состав сборной России и выиграл золото чемпионата страны в 2021 году на любительском ринге. Свой дебютный профессиональный бой Андрей Стоцкий провел в Челябинске в конце прошлого года на турнире PRAVDA — 23 декабря в ДС «Юность». Во втором раунде он победил техническим нокаутом опытного Дениса Царюка из Санкт-Петербурга.
В марте этого года челябинец провел свой второй поединок в профи. На турнире в Ереване его соперником стал Равшанбек Джаббаров из Узбекистана. И вновь досрочная победа — Стоцкий, как показалось, даже продышаться не успел. И совсем недавно, 13 мая, в Челябинске завершился вечер профессионального бокса «Битва на Урале», где также досрочную победу в тяжелом весе одержал южноуральский боец.
«За плечами Андрея Стоцкого хорошая карьера любительского бокса, он завоевал титул чемпиона России. Парень сильный, с хорошо поставленным ударом и техникой. Рассчитываем на то, что он сможет добиться больших побед в профи», — рассказал президент компании UralBoxingPromotion Евгений Вайнштейн.
Добавим, что три челябинских боксера будут биться за медали чемпионата России. Турнир является отборочным на первенство Европы среди юниоров до 22 лет.
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