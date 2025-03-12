Челябинец Алексей Рожков представит регион на Кубке защитников Отечества

Участник СВО, несмотря на ранее полученные тяжелые ранения, теперь выступит в дисциплине «сноуборд»

Зампредседателя региональной общественной организации «Ветераны специальной военной операции Челябинской области» Алексей Рожков станет одним из 11 ветеранов СВО, которые представят Челябинскую область на первом Всероссийском зимнем Кубке защитников Отечества в Ханты-Мансийске (12—18 марта), сообщает официальный сайт правительства Челябинской области.

Соревнования объединят 300 спортсменов из 60 регионов России и пройдут в пяти дисциплинах: лыжных гонках, биатлоне, следж-хоккее, горнолыжном спорте и сноуборде.

Алексей Рожков, ветеран СВО с первых дней, участвовал в боях за Мелитополь, Бердянск и Мариуполь. Получив тяжелые ранения, он активно помогает бывшим участникам СВО адаптироваться к мирной жизни и пропагандирует адаптивные виды спорта, занимаясь пулевой стрельбой, метанием ножей, армрестлингом и сноубордом.

На турнире в Ханты-Мансийске Рожков выступит в дисциплине «сноуборд». Тренировки он начал всего около года назад.

«После ранения боялся повредить ногу, но вместе с тренером преодолел страх… Выступление на Кубке защитников Отечества — это возможность показать себя и свой уровень, это большая ответственность, ведь я выступаю за область. Но самое главное — участие в таких соревнованиях дает возможность показать ребятам по всей стране и в нашем регионе, что даже с тяжелыми ранениями все возможно и можно заниматься спортом. Все ограничения — лишь в голове», — поделился Алексей Рожков.

Кроме спортивных достижений, Алексей Рожков участвует в программе «Герои Южного Урала», направленной на подготовку руководителей из числа участников СВО. Он успешно прошел первый этап регистрации и сейчас ожидает результатов тестирования.

Напомним, регистрация на новую образовательную программу «Герои Южного Урала» стартовала 19 февраля по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Подать заявку можно до 19 марта на официальном сайте программы: geroi.gov74.ru/.