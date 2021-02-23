«Челмет» проиграл первый матч плей-офф ВХЛ

Фарм-клуб «Трактора» уступил «Химику»

Хоккейный «Челмет» из Челябинска проиграл первый матч плей-офф ВХЛ. В гостях команда Алексея Тертышного с минимальным счетом 1:2 проиграла Воскресенскому «Химику».

Первая встреча команда проходила в Подмосковье. Челябинцам удалось открыть счет в начале игры. В середине первого периода Константин Лукин вывел «Челмет» вперед. Затем команды провели безголевые вторые 20 минут, а в самом начале третьего отрезка Олег Корчагин сравнял цифры на табло.

После третьего периода команды ушли на овертайм, однако первые 20 минут дополнительного времени оказались безрезультатными. Закончился матч лишь на 96-й минуте, когда Илья Авраменко установил окончательный счет встречи.

Это поражение стало для «Челмета» первым в текущей серии плей-офф. Свой следующий матч против «Химика» челябинская команда вновь проведет в Воскресенске. Игра состоится во вторник, 23 февраля и начнется в 19:00 по челябинскому времени.

«Химик» (Воскресенск) 2:1ОТ «Челмет» (Челябинск) (0:1; 0:0; 1:0; 0:0; 1:0)

Голы:

12:48. Константин Лукин, «Челмет», 0:1 (без ассистентов, в равенстве)

43:19. Олег Корчагин, «Химик», 1:1 (ассистенты: Дамир Мусин; в равенстве)

96:54. Илья Авраменко, «Химик», 2:1 (ассистенты: Кирилл Смирнов, в равенстве)