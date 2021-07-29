«Челбаскет» заключил контракты с двумя новыми игроками

В новом сезоне за челябинский баскетбольный клуб сыграют Андрей Курченко и Леонид Никитенко

В челябинском баскетбольном клубе будут выступать два новых игрока, с которыми заключены контракты на один сезон. Ряды команды пополнили воспитанник красноярской школы баскетбола Леонид Никитенко и перспективный игрок, призер первенств страны Андрей Курченко, сообщает пресс-служба БК «Челбаскет».

Андрей Курченко родился и вырос в Москве, является воспитанником СДЮШОР № 22 «Глория». 23-летний игрок здорово выступал на юниорском уровне, неоднократно становился призером первенств России. В одном из сезонов даже был участником Матча всех звезд Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ).

«Это очень цепкий, неуступчивый игрок, может одинаково эффективно играть как с игроками маленького роста, так и противостоять соперникам под кольцом. Мы рассчитываем, что Андрей в этом сезоне поможет нашей команде показать хороший результат», — считает директор БК «Челбаскет» Максим Перцев.

Леонид Никитенко выступает на позиции разыгрывающего. Начинал играть в Красноярске, пробовал свои силы в «Согдиане-СКИФ» и «Динамо» из Ставрополя. Минувший сезон провел в тобольском «Нефтехимике».

«Я давно наблюдаю за ним: прекрасный игрок с хорошей базовой красноярской школой, многофункциональный, подходящий к стилю обновленного „Челбаскета“. Каждая игра против него сопровождалась особенно подробным скаутингом. Хорошо, что в этом году он станет головной болью наших соперников»,— сказал главный тренер челябинского клуба Евгений Сорокин.

Напомним, что в минувшем сезоне по итогам регулярного чемпионата «Челбаскет» занял 6-е место в Суперлиге-2. В плей-офф чемпионата страны наша команда уступила в первом раунде будущему победителю турнира — «Барнаулу» из Алтайского края.