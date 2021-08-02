«Челбаскет» заключил контракт с разыгрывающим Кириллом Тарасенко

Соглашение с игроком подписано на один сезон

Руководство баскетбольного клуба заключило контракт на один сезон с воспитанником челябинской школы баскетбола. Кирилл Тарасенко является выпускником СШОР № 8, привлекался в расширенный состав юниорской сборной России до 16 лет, сообщает пресс-служба БК «Челбаскет».

«Я рад, что мы вернули Кирилла домой. Он мой воспитанник. И, будучи ребенком, он всегда проявлял лидерские качества в своем наборе, хотя и был на год младше всех. Кирилл никогда не уступал ребятам ни по физическим кондициям, ни по тактико-техническим навыкам. Уверен, что он добавит нашей команде агрессии в нападении. Очень надеюсь, что уже в ближайшем будущем Кирилл станет лидером нашей команды, своей игрой докажет, что является одним из самых перспективных игроков своего возраста»,— считает директор клуба Максим Перцев.

Кирилл Тарасенко выступал за «Уралмаш», «Химки» (Единая молодежная лига ВТБ), «Химки-Подмосковье» (Суперлига-1), а также вызывался в расширенную сборную России U16.

Отметим, что ранее с челябинским клубом заключили новые контракты Кирилл Епанов, Никита Перцев, Александр Кузнецов, Дмитрий Якунин и Андрей Логинов. Всё это игроки, составлявшие костяк команды в сезоне-2020/2021. Кроме того, новое соглашение с «Челбаскетом» подписал главный тренер Евгений Сорокин.

Автор: Степан Тимощук