«Челбаскет» в упорной борьбе обыграл «Русичей»

Встреча закончилась победой челябинцев со счетом 97:92

Баскетбольный «Челбаскет» победой закончил игру против «Русичей» из Курска. Встреча, которая проходила на домашнем паркете челябинцев, закончилась со счетом 97:92.



По ходу встречи челябинцы выиграли первую четверть — 26:19, второй отрезок завершился с таким же счетом, но в пользу гостей, так что на большой перерыв команды ушли при равенстве на табло — 45:45. В третьей четверти челябинцы уступили 21:26, однако им удалось перевернуть игру и в напряженной концовке выиграть заключительный отрезок со счетом 31:21, а вместе с ним и всю игру. Победа «Челбаскета» — 97:92.

Лучшими на паркете у «Челбаскета» в этой игре по набранным очкам стали Андрей Логинов, набравший 23 балла, Егор Тиканов, записавший на свой счет 21 очко, и Кирилл Епанов, в активе которого 13 баллов. Следующий матч челябинцы проведут в гостях, он станет заключительным в чемпионате Суперлиги-2. В Магнитогорске команда Евгения Сорокина сыграет с местным «Металлургом». Игра запланирована на воскресенье, 28 февраля, и начнется в 17:00 по местному времени.