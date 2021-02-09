«Челбаскет» уступил «Чебаксарским Ястребам» в гостях

Игра завершилась со счетом 89:82 в пользу хозяев

БК «Челбаскет» проиграл «Чебоксарским Ястребам» в гостевом матче. Встреча команда закончилась со счетом 89:82 в пользу хозяев.



По ходу встречи челябинцам удалось выиграть четвертую четверть, которая завершилась в пользу гостей, 26:22. За первый отрезок игры игроки «Челбаскета» набрали 14 очков, однако в каждой из последующих четвертей им удалось набрать 20 и более баллов.

Лучшим игроком в составе гостей стал Дмитрий Якунин, набравший 24 очка, четыре подбора и одну передачу. Больше всех времени на площадке провел Александр Кузнецов. В активе 55-го номера «Челбаскета» 36 минут и 11 секунд игрового времени, девять очков, четыре подбора и восемь передач. В реализации трехочковых бросков лучше всех себя показал Кирилл Епанов, реализовавший две из трех попыток.

Это поражение стало для «Челбаскета» третьим в последних пяти играх. Следующую встречу подопечные Евгения Сорокина проведут уже на своей площадке. В воскресенье, 21 февраля, в гости к «Челбаскету» приедет команда «Русичи» из Курска.