«Челбаскет» сыграет с командой из Барнаула на домашней площадке

Посмотреть прямую трансляцию матча можно на сайте 1obl.tv

Сегодня, 30 января, челябинский баскетбольный клуб «Челбаскет» сыграет с одноименной командой из Барнаула. Матч пройдет на домашней для челябинских спортсменов площадке — во дворце пионеров и школьников имени Н. Крупской в рамках чемпионата России, Мужская Суперлига-2.

«Всего лишь полтора месяца назад наш Евгений Сорокин, главный тренер БК „Челбаскет“, был под знаменами Барнаула... БК „Барнаул“ занимает второе место в мужской Суперлиге-2. Вам нужны еще причины, чтобы с интересом ждать этой игры?!»— сообщили в пресс-службе челябинского баскетбольного клуба.

Посмотреть прямую трансляцию матча можно на сайте 1obl.tv. Начало в 17:00 по челябинскому времени. Читателям Первого областного также будут доступны результаты игры. Не пропустите!