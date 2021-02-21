«Челбаскет» сыграет против баскетболистов из Курска на домашней площадке

Посмотреть прямую трансляцию можно на сайте 1obl.tv

Сегодня, 21 февраля, челябинский баскетбольный клуб «Челбаскет» сыграет против клуба «Русичи» из Курска. Заключительный матч в рамках регулярного этапа Чемпионата мужской Суперлиги-2 пройдет для южноуральцев на домашней площадке.

Предыдущая игра с курским соперником прошла неудачно для челябинцев: матч, прошедший 5 декабря 2020 года, завершился со счетом 94:78 в пользу «Русичей». Как тогда сообщила пресс-служба команды «Челбаскет», спортсмены сделали выводы и начали готовиться к новой игре.

Посмотреть матч, поболеть за любимую команду и узнать результаты можно на сайте 1obl.tv. Начало прямой трансляции в 16:40 по челябинскому времени. Не пропустите!