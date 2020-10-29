«Челбаскет» проведёт гостевой матч в Липецке

Челябинская команда встретится с «МицуБаскет».

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Баскетбольный клуб «Челбаскет» продолжает выступление в Суперлиге-2. Сегодня баскетболисты из столицы Южного Урала играют в Липецкие. Их соперником станет местная команда «МицуБАСКЕТ».



В турнирной таблице Суперлиги-2 сегодняшний соперник «Челбаскета» занимает последнее, 11-е место. На счету липецокй команды одно результативное очко. Челябинцы, которые 21 октября обыграли «Динамо-МГТУ» из Майкопа, в свою очередь с тремя баллами находятся на четвёртой позиции.

В среднем, согласно статистике с сайта Федерации баскетбола России, челябинцы набирают 70 очков за игру, тогда как команда из Липецка — 78. Лучше у «МицуБАСКЕТ» и реализация двухочковых и трёхочковых бросков — 53% и 35% против 47% и 30% у челябинцев.

Лидером липецкой команды является центровой Алексей Федорчук. На счету 34-летнего игрока в среднем 20 очков, 8 подборов и 4 передачи. В составе «Челбаскета» по набранным баллам выделяется форвард Дмитрий Якунин, в активе которого 15 оков, а также нападающий Никита Перцев. Последний, согласно статистике, в среднем набирает 12 очков за игру, делает 4,5 подбора, по 2 передачи и 2 перехвата.

Встреча «Челбаскета» против «МицуБАСКЕТ» состоится сегодня, 29 октября, в Липецке, на паркете СЗ ЛГТУ. Начало игры — в 20:00 по челябинскому времени.