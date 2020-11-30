«Челбаскет» представил проморолик сезона 2020—2021

В команде уверены, что видео поспособствует популяризации баскетбола среди челябинцев.

«Челбаскет» представил полную версию проморолика к сезону 2020—2021. Видео было опубликовано в социальных сетях команды. Основной посыл ролика — представление всех игроков команды и их способностей на поле. Автором работы выступил Олег Копылов, известный под псевдонимом OlegOman. Как рассказали в самой команде, видео должно помочь популяризировать игру с мячом в Челябинске.



«В „Челбаскете“ уверены, что после просмотра этого видео многие захотят поближе познакомиться с баскетболом, как минимум посмотреть трансляцию матча, а как максимум — пойти в игровой зал или отвести своего ребенка в баскетбольную секцию. Безусловно, кроме качественного вдохновляющего видео уровня Голливуда главное, что ждут болельщики, — это побед команды. „Челбаскет“ своими результатами уже доказывает, что эти ожидания небеспочвенны»,— отметили представители «Челбаскета».

Добавим, сейчас команда из столицы Южного Урала выступает в Суперлиге-2. После восьми игр челябинцы расположились на общем шестом месте. В их активе — 11 очков и три победы. Свой следующий матч «Челбаскет» проведёт в эту субботу, 5 декабря. Соперником челябинцев станет команда «Русичи» из Курска.