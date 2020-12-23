«Челбаскет» одержал вторую выездную победу подряд

Команда Евгения Сорокина переиграла «Динамо» из Майкопа



Баскетбольный клуб «Челбаскет» одержал вторую гостевую победу подряд. В Майкопе команда Евгения Сорокина переиграла местное «Динамо» со счетом 89:70.



Первая встреча игры осталась за хозяевами поля, однако преимущество майкопчан составляло лишь одно очко — 14:13. Второй и последующие отрезки «Челбаскет» заканчивал с преимуществом, брав верх 26:22, 28:21 и 22:13. Самым результативным игроком в составе южноуральцев стали Андрей Логинов и Егор Тиканов, набравшие 20 очков. Первый, к тому же, провел на площадке 34 минуты и 41 секунду. Отметим, что за матч «Челбаскету» удалось реализовать 52,9% двухочковых бросков, 33,3% трехочковых и 68% штрафных.

«Не так много команд способны увезти со сложнейшего южного выезда хотя бы один выигрыш, мы сделали это дважды. Сначала реванш в Ставрополе, а сегодня „Челбаскет“ прервал победную серию „Динамо“. В этой серии из пяти побед майкопцы обыграли таких грандов нашей лиги как Барнаул, „Металлург“ и далее по списку. Я уже говорил, что со временем наша команда обретет свой неповторимый стиль, свое лицо, и она будет отличаться от других команд лиги. Этими двумя победами мы постарались убедить болельщиков в этом. Уверен, что после Нового года, когда возобновится регулярный сезон, соперники будут настраиваться совсем по-другому на игру с Челябинском», — заявил наставник челябинцев Евгений Сорокин.

Свой следующий матч «Челбаскет» проведет уже после новогодних праздников. Южноуральцы на своей площадке примут «Мицу БАСКЕТ» из Липецкой области. Игра состоится 16 января в 17:00 по местному времени.