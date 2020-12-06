«Челбаскет» на выезде проиграл баскетболистам из Курска

Итоговый счёт составил 78:94.

Накануне вечером челябинский баскетбольный клуб «Челбаскет» в выездном матче против команды «Русичи» из Курска проиграл со счётом 78:94. Главный тренер челябинских спортсменов Максим Перцев остался недоволен игрой своих подопечных.

Уже в первой четверти «Русичи» набрали 21 очко, тогда как «Челбаскет» — 17 очков. Во второй четверти победу одержали тоже курские баскетболисты — счёт 25:21. Третья четверть оказалась совсем неудачной для «Челбаскета» — 32:14. В четвёртой десятиминутке несмотря на решительный рывок — 16:26 в пользу «Челбаскета» — счёт сравнять не удалось.

«Я недоволен игрой команды. Сегодня себя проявили: Андрей Егоров — очень красивая статистика, Валентин Назаров — высокий процент реализации, Максим Заслонов, Егор Тиканов после двухнедельных вынужденных каникул хорошо работал на площадке. Не показали свой уровень другие наши лидеры, тот же Никита Перцев не сыграл, Дмитрий Якунин не смог, Андрея Логинова удалили... Есть вопросы к судейскому штабу и по этому удалению, и по другим моментам. Делаем правильные выводы, с новыми силами готовимся к следующему матчу»,— прокомментировал игру Максим Перцев.

Следующая игра для челябинских баскетболистов пройдёт дома: 11 декабря спортсмены сразятся с магнитогорским «Металлургом».