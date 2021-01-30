«Челбаскет» на своей площадке уступил «Барнаулу»

Поражение стало для челябинцев вторым подряд

Поражением завершил домашнюю серию матчей клуб «Челбаскет». В субботу, 30 января, на своей площадке команда Евгения Сорокина уступила БК «Барнаул» со счетом 73:82. Это поражение стало для «Челбаскета» вторым подряд.



За гостями в прошедшем матче осталась первая половина игры. Стартовая четверть завершилась со счетом 27:12 в пользу «Барнаула». Уступили челябинцы и во втором отрезке игры — 19:22. После перерыва «Челбаскет» оставил за собой третью и четвертую четверти, закончив их со счетом 18:13 и 24:20 соответственно, однако наверстать упущенное челябинцы не смогли.

Лучшими игроками по набранным очкам в составе «Челбаскета» стали Дмитрий Якунин, Андрей Логинов, Егор Тиканов и Никита Перцев, заработавшие по 26, 15 и 11 баллов соответственно. Последние двое стали и лидерами оп проведенному времени на площадке. Егор Тиканов отыграл за весь матч 33 минуты 25 секунд, а Никита Перцев — 33 минуты и 45 секунд.

Следующей игрой «Челбаскет» начнет первую выездную серию этого года. Соперником челябинцев станет команда «Нефтехимик» из Тобольска. Игра состоится в субботу, 6 февраля.