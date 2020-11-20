«Челбаскет» на домашнем паркете переиграл «Нефтехимика»

Напряжённой для южноуральской команды выдался финал игры.

Домашнюю победу в матче баскетбольной Суперлиги 2 одержал «Челбаскет». Команда Максима Перцева переиграла «Нефтехимик» из Тобольска со счётом 85:81.



К игре оба коллектива подходили после гостевых поражений. Челябинцы вернулись домой после проигрыша «Барнаулу». Тобольская команда, в свою очередь, неделю назад уступила «Динамо-МГТУ» из Майкопа. Для гостей игра против «Челбаскета» стала второй из четырёхматчевого выезда.

Первая половина матча осталась за челябинцами. «Челбаскет» уверенно выиграл два отрезка со счётом 22:17 и 23:16. Однако затем игровая инициатива перешла к «Нефтехимику». В итоге третий отрезок со счётом 21:17 забрали уже игроки Тобольской команды. Судьба встречи решилась в последней четверти, она закончилась в пользу гостей — 27:23, но итоговая победа всё же осталась за челябинцами.

Итоги матча подвёл главный тренер «Челбаскета» Максим Перцев. Наставник подчеркнул, что концовка сложилось интересной для зрителей и по-настоящему «валидольной». По словам специалиста, в Суперлиге 2 нет слабых команд, а перед второй половиной игры было ощущение, что «Нефтехимик» сможет перехватить инициативу.

«Было предчувствие, что третья и четвёртая четверти сложатся по другому сценарию, так оно и случилось. Очень хорошо, что мы победили. Соперник удивил своими физическими кондициями. Тактикой сейчас нас не удивить, как и нам их. Существует видео, тренер к матчу готовится просматривая соперников. Они знают все наши комбинации, как и мы их, но именно физическая подготовка сказалась. Мы предполагали, что они играют в шесть-семь человек, ротация слабая, у них ребята молодые. Предполагали, что у них не хватит сил, что мы их перебегаем, а получилось наоборот — в третьей и четвёртой четверти они забегали так, что как будто бы у нас не осталось сил. Но, повторюсь, хорошо всё, что хорошо кончается»,— отметил после игры главный тренер БК «Челбаскет» Максим Перцев.

Лучшим игрокам матча в составе челябинцев признан Валентин Назаров. В решающем игровом отрезке он набрал 12 очков. Всего в активе баскетболиста за встречу 18 баллов, три побора, пять передач и перехват. Также двухзначный рубеж по очкам преодолели Дмитрий Якунин — 16 очков, два подбора и перехват, Никита Перцев, записавший себе в актив 14 очков, девять подборов и три перехвата, Кирилл Епанов с 12 очками, шестью подборами и перехватом и Андрей Логинов. Последний заработал дабл-дабл из 12 очков, 13 подборов и трёх голевых передач.

Отметим, что после этой победы челябинские баскетболисты с десятью баллами поднялись на пятое место в турнирной таблице Суперлиги 2. Свой следующий матч «Челбаскет» также проведёт на домашнем паркете. Уже в это воскресенье, 22 ноября, он сыграет против «Чебоксарских ястребов», которые также имеют в своём активе десять очков и находятся на строчку ниже.