«Челбаскет» и «Металлург» сойдутся в баскетбольном дерби

Игру в прямом эфире покажет сайт 1obl.tv.



Первое в сезоне баскетбольное «Южноуральское дерби» состоится в пятницу, 11 декабря, в Челябинске. На своей площадке «Челбаскет» примет магнитогорский «Металлург».



Для команд эта игра станет первой очной встречей в текущем сезоне. Сейчас оба коллектива выступают в Суперлиге 2, но занимают разные места в турнирной таблице. Магнитогорцы — в числе лидеров, в их активе 14 очков и пять побед в девяти матчах. На данный момент команда из города металлургов занимает четвёртую строчку в сводной таблице.

«Челбаскет» расположился на четыре позиции ниже, при этом команды друг от друга отделяет разница в два очка. В активе челябинцев — три победы в девяти матчах. Добавим, сейчас у «Челбаскета» серия из двух поражений подряд.

Встречу в прямом эфире покажет сайт 1obl.tv. Начало игры «Челбаскета» против «Металлурга» — в 19:00 по местному времени.