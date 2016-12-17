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Больше тысячи черлидеров съедутся в Челябинск на кубок УрФО

Больше тысячи черлидеров съедутся в Челябинск на кубок УрФО
Кубок Дружбы , спорт , черлидинг
16.12.2016 10:42:54

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Время новостей от 21.12.2016

21 Декабря 2016, 18:30

Соревнования пройдут с 16 по 17 декабря.

Яркие спортивные состязания по черлидингу и чир спорту пройдут на Южном Урале. За медали будут бороться спортсмены из России, Казахстана и Украины. Главная награда — традиционный «Кубок Дружбы», который будет вручаться спортсменам за первое место.

Смотр спортсменов области и всей России пройдет в Челябинске с 16 по 17 декабря. Кубок УрФО по черлидингу и чир спорту и традиционный XV Международный турнир «Кубок Дружбы» соберет огромное количество команд из 23 российских городов. В соревновании примут участие дети, юниоры и взрослые в разных дисциплинах.

— В 2016 году Федерация чир спорта и черлидинга Челябинской области выиграла право проведения Кубка УрФО. В мероприятии примут участие более тысячи спортсменов. Состязания проводятся в 4 возрастных категориях. Кроме того, в соревнованиях примут участие команды детей с ограниченными возможностями,— сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области.

Отметим, что в церемонии открытия турнира примут участие руководители Всероссийской Федерации и Министерства спорта России.

Фото: m-sportdance.com

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