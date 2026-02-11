Чебаркульский округ примет финал зимней сельской спартакиады «Уральская метелица»

Спортсмены разыграют последние комплекты наград в пяти видах спорта

Чебаркульский округ готов принять заключительные старты финала XXIII областной зимней сельской спартакиады «Уральская метелица». Команды из 22 сельских районов Челябинской области выявят победителей с 13 по 15 февраля в пяти видах спорта, а село Травники станет площадкой для проведения торжественной церемонии открытия Спартакиады, сообщает региональная дирекция спортивных мероприятий.

На зимней областной сельской спартакиаде «Уральская метелица» в Челябинской области представлены 10 спортивных дисциплин. По некоторым из них уже завершены состязания. Так, стали определены победители и призеры в соревнованиях по гиревому спорту, шахматам, шашкам, многоборью ГТО и состязаниям спортивных семей.

В ближайшие выходные, 14 и 15 февраля, будут разыграны последние комплекты наград в турнирах по хоккею с шайбой среди мужчин, мини-футболу (мужчины и женщины), лыжным гонкам и стрельбе руководителей команд. Состязания пройдут в селах Травники и Филимоново, а также на лыжной базе в Чебаркуле.

Торжественная церемония открытия сельской спартакиады «Уральская метелица» состоится 13 февраля (начало в 12:00) в ЦДК «Колос» в селе Травники.

Напомним, что «Уральская метелица» — это комплексные спортивные состязания среди команд сельских районов Челябинской области. В этом году она в регионе пройдет в 23‑й раз. Ранее мы подробно рассказали о том, почему эту спартакиаду называют мини-Олимпиадой на Южном Урале.