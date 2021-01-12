«Было необычно из-за снега и того, как холодно». Мексиканская волейболистка «Динамо-Метар» поделилась эмоциями от русской зимы

Андреа Ранхель провела новогодние праздники в России

Диагональная волейбольного клуба «Динамо-Метар» из Челябинска Андреа Ранхель поделилась эмоциями от русской зимы. 27-летняя спортсменка из Мексики провела новогодние каникулы, не выезжая за пределы страны, и, по собственным словам, испытала положительные эмоции. Андреа Ранхель также отметила, что ее удивило количество выпавшего снега.



«Зима в России очень красивая, как и все рождественские и новогодние праздники. Это было очень необычно для меня из-за снега и того, как холодно. Но это действительно выглядело очень мило. Я бы хотела, чтобы моя семья была здесь со мной, чтобы вместе прожить это время, но волейбол и культурный отдых были потрясающими»,— отметила Андреа Ранхель.

Напомним, Андреа Ранхель пополнила состав «Динамо-Метар» летом этого года. Капитан сборной Мексики заключила с челябинской командой годичный контракт. Отметим, свой последний матч южноуральские волейболистки провели 4 января. В этот день «Динамо-Метар» обыграло «Заречье-Одинцово» со счетом 3:0. Сейчас команда из Челябинска занимает десятую строчку в таблице волейбольной Суперлиги.