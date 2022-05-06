«Была задача попасть в сборную страны». Южноуральский боксер Иван Ткаченко — победитель первенства России

Интервью с 16-летним спортсменом

В середине апреля 16-летний Иван Ткаченко из Челябинска выиграл первенство России по боксу. Почивать на лаврах победителю некогда: сейчас парень готовится к школьным экзаменам и очередным спортивным сборам. Легко ли совмещать учебу и спорт, какой путь пришлось проделать до знаковой победы — и какие новые вызовы ждут спортсмена впереди?





Южноуральский боксер Иван Ткаченко в 16 лет выиграл золотую медаль первенства России

С детства не любил проигрывать

— В спорте я с трех лет. Мой двоюродный брат — профессиональный хоккеист, и меня поначалу тоже отдали на хоккей. А когда учился в первом классе, мамин знакомый, профессиональный боксер, позвал на бокс. Поначалу я просто тренировался «для себя», потом первый раз поехал на соревнования. Это был 2015 год, обычный районный турнир. Я еще совсем ребенок, довольно страшно было. Провел два боя — и стал победителем. С тех пор я не очень любил проигрывать.

— А приходилось?

— На прошлогоднем первенстве России, в Анапе, я проиграл боксеру из Краснодара. В этом году он уже в юниорской сборной, так что взять реванш не удалось. Зато в этом году в Чехове со мной в финале боксировал самый сильный соперник в моей весовой категории, первый номер страны — москвич Адам Муртазалиев. Мы с ним вместе тренировались на установочных сборах и дважды встречались на ринге. Он боец с характером, хорошо подготовлен физически и тактически, на ринге видно, что думает головой. Так что нельзя сказать, что я был заранее уверен в победе. Но у меня была задача — попасть в сборную страны. И теперь я в сборной.

В финальном поединке первенства России Иван Ткаченко победил московского боксера Адама Муртазалиева

Справка: Иван Ткаченко родился в феврале 2006 года в Еманжелинске. В 2019 году стал призером Всероссийского турнира в Москве им. Б. Н. Грекова в категории 13-14 лет. В 2021 году выиграл Первенство УрФО по боксу, получил звание кандидата в мастера спорта Осенью 2021 года победил на соревнованиях спортивного общества профсоюзов России и поехал на переходное первенство России, где вошел в число финалистов. В апреле 2022 года занял 1 место в Первенстве России в Чехове. Выступает в весовой категории до 75 кг.

Финальный поединок первенства России 2022 среди боксеров 2006-2007 года рождения

— Теперь впереди еще более статусные соревнования?

— Осенью в Санкт-Петербурге пройдет престижный турнир — кубок Никифорова-Денисова, по итогам будет сформирована уже юниорская сборная. А до этого нужно будет пройти все летние установочные сборы. В июне в Минске пройдет международный турнир, но туда поедет не весь наш состав: у многих как раз экзамены и школьные выпускные.

— Придется пока отвлечься на учебу?

— Да, 23 мая у меня первый экзамен, до этого еще надо успеть слетать в Москву на углубленную медкомиссию. Весь июнь экзамены — а после снова на сборы. Учебу не бросаю, решил идти в десятый класс, потом планирую изучать юриспруденцию. Не знаю пока, как буду совмещать тренировки и соревнования с подготовкой к ЕГЭ. Если с юрфаком не получится, буду поступать в спортивный вуз, на менеджера или специалиста по реабилитационной работе.

«Домашние задания делаю по дороге на сборы»

— А в школе тяжело учиться, ведь постоянно то сборы, то соревнования? Когда все успевать?

— Беру с собой дополнительные задания, в дороге и между тренировками решаю, готовлюсь, приходится работать даже больше, чем обычным ученикам. Но у меня есть пример — мой двоюродный брат-хоккеист. Он доказал, что при желании можно успешно совмещать и спорт, и учебу.





Сборная России после завершения международного турнира в Санкт-Петербурге

— А на отдых время остается?

— Вот после первенства тренер наказал отдохнуть: минимум 3-4 дня пассивного отдыха, затем — активный: плавание, футбол, баскетбол, легкий бег, или как его называет наш врач, «динамический массаж». Футбол мне нравится, нахожу время играть. Только перед соревнованиями нельзя — чтобы не травмироваться.

До Олимпиады время еще есть

— А родные как относятся к такому насыщенному графику, постоянным разъездам?

— Мама уже привыкла, в детстве постоянно ездила со мной на соревнования, а теперь я спокойно уезжаю на сборы один. Полтора года назад переехал из родного Еманжелинска в Челябинск, тренируюсь в спортклубе «Урал». Кстати, мой первый тренер, Дмитрий Викторович Токарев, до сих пор следит за моими успехами, болеет за меня. После первенства тоже звонил и поздравлял — спасибо ему и за наставничество, и за поддержку.

— А с новым наставником удалось найти общий язык?

— Сейчас тренируюсь у Дмитрия Викторовича Рогожникова, тренера российской сборной по юниорам. За полтора года я многому научился и очень ему благодарен. На сборах удалось поработать и с главными тренерами нашей сборной: Волковым, Рыжиковым, Гераськиным. У них свои установки и видение, это тоже здорово.





С тренером сборной России Сергеем Александровичем Рыжиковым на сборе в Адлере

— С такой мощной подготовкой дальнейшие планы наверняка амбициозные. Может, Олимпиада?

— Попасть в олимпийскую сборную — мечта для всех спортсменов! Это, конечно же, очень и очень сложно. Мало выигрывать первенства, главный тренер сам смотрит и выбирает: по спаррингам, тренировкам и сборам. Но возраст олимпийцев — от 19 до 40 лет, так что время впереди еще есть.