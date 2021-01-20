«Была одна победная стая»: главный тренер «Челбаскета» высказался о матче с лидером Суперлиги-2

Евгений Сорокин не стал выделять лучших в составе своей команды

Главный тренер баскетбольного клуба «Челбаскет» Евгений Сорокин прокомментировал победу челябинцев над лидером Суперлиги-2 — БК «Тамбов». Специалист подчеркнул, что несмотря на разный уровень команд игрокам из столицы Южного Урала удался великолепный матч. При этом Евгений Сорокин отметил, что уровень «Тамбова» сейчас выше, чем у «Челбаскета».



«Это отличный соперник, показывающий превосходный баскетбол. Но сегодня мы одержали верх. Да, было нелегко, большую часть игрового времени на площадке играли два равных соперника, но в итоге за нами уверенная победа. Не стану выделять в этой игре никого из игроков, я говорю не о личной статистике. В этом матче на площадке не было ни первых, ни вторых скрипок, ни местных игроков, ни приезжих, ни стартовой пятерки, ни скамейки — была одна команда, одна победная стая!»— заявил Евгений Сорокин.

Напомним, встреча «Челбаскета» против «Тамбова» прошла во вторник, 19 января, в Челябинске и завершилась победой хозяев со счетом 91:88. Лучшим в составе южноуральцев стал Валентин Назаров, набравший 23 очка, один подбор и шесть передач. Также баскетболисты «Челбаскета» показали 40% реализации с дальней дистанции.

После этой игры «Челбаскет» поднялся на шестую строчку турнирной таблицы Суперлиги-2. Сейчас в активе челябинцев 20 очков. Следующий матч подопечные Егвения Сорокина проведут 27 января против команды «БАРС-РГУЭ» из Ростова-на-Дону.