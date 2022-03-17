Букмекеры ставят на победу «Трактора» в противостоянии с «Салаватом Юлаевым»

В Кубке Гагарина челябинский хоккейный клуб считают фаворитом

Сегодня, 17 марта, стартует второй раунд плей-офф Кубка Гагарина между «Трактором» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Согласно ставкам в букмекерских конторах, фаворитом в противостоянии является челябинский хоккейный клуб. Поставить на победу южноуральцев в основное время можно с коэффициентом 1.86, а успех уфимцев оценен экспертами в 3.55.

По мнению большинства известных букмекерских контор, фаворитом в паре «Трактор» vs «Салават Юлаев» является челябинский клуб. Даже несмотря на то, что «черно-белые» в последнее время неудачно играют против уфимцев: в пяти предыдущих личных встречах наша команда проиграла с общим счетом 5:19. По мнению экспертов, ключевым фактором в исходе противостояния является потеря легионеров в составе «Салавата Юлаева».

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу челябинской команды в основное время можно с коэффициентом 1.86, а успех гостей оценен экспертами в 3.55. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.10. Поставить на победу «Салавата» с учетом овертайма можно за 2.55. Аналогичный исход в пользу «Трактора» оценивается коэффициентом 1.50.

Накануне старта второго раунда плей-офф корреспондент ИА «Первое областное» попросил оценить шансы команд хоккейных южноуральских экспертов. Так, Марк Винницкий, Евгений Зиновьев и Николай Суханов отдают предпочтение челябинскому «Трактору», а Максим Якуценя полагает, что шансы на выход в следующий раунд плей-офф у команд равны.

Первый поединок между «Трактором» и «Салаватом Юлаевым» в серии до четырех побед состоится сегодня, 17 марта, в Челябинске. Затем команды проведут повторный матч 19 марта в южноуральской столице, после чего сыграют два поединка в Уфе 21 и 23 марта.