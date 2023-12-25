Братья Макаровы высоко оценили перспективы хоккейной академии «Трактор»

Три знаменитых воспитанника челябинского клуба посетили тренировку юных ребят

«В этом году я, Сергей и Юрий отмечаем свои юбилеи. Мы выбрали день, чтобы посетить Академию „Трактор“. Для нас это стало чем-то новым. Поговорили с тренерами, обсудили детали. Радует, что такие условия сегодня есть в Челябинске. Я считаю, здесь есть все, начиная от раздевалок и сушилок и заканчивая комнатами отдыха для родителей. Все удобно и продумано. Есть место для проживания иногородних ребят. Все условия для тренировок и развития молодых хоккеистов. Отрадно, что такая академия появилась в Челябинске»,

— рассказал ветеран «Трактора» Николай Макаров.