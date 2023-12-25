Самые известные и титулованные братья-хоккеисты «Трактора» посетили академию челябинского клуба. Сергей, Юрий и Николай Макаровы остались под впечатлением от тех условий, в которых занимаются юные игроки «черно-белых». Они высоко оценили возможности хоккейной академии «Трактор» и выразили надежду, что она поможет вернуть Челябинску звание города с лучшей хоккейной спортшколой страны, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».
Экскурсию для Сергея и Николая провели директор академии Евгений Любимов и его заместитель по спортивной работе — Юрий Макаров. Сергей прилетел в Челябинск на несколько дней и с удовольствием посетил академию «Трактора». Братья Макаровы, недавно отпраздновавшие свое 75-летие, прошли все зоны комплекса, а также побывали на тренировке одной из команд.
«В этом году я, Сергей и Юрий отмечаем свои юбилеи. Мы выбрали день, чтобы посетить Академию „Трактор“. Для нас это стало чем-то новым. Поговорили с тренерами, обсудили детали. Радует, что такие условия сегодня есть в Челябинске. Я считаю, здесь есть все, начиная от раздевалок и сушилок и заканчивая комнатами отдыха для родителей. Все удобно и продумано. Есть место для проживания иногородних ребят. Все условия для тренировок и развития молодых хоккеистов. Отрадно, что такая академия появилась в Челябинске», — рассказал ветеран «Трактора» Николай Макаров.
Академия хоккея «Трактор» работает в Челябинске с января этого года. На двух ледовых площадках проводят тренировки несколько юниорских команд системы клуба. Один из катков оборудован зрительскими трибунами на 250 мест, что позволяет проводить соревнования областного масштаба. В спорткомплексе также есть универсальный игровой и тренажерный залы, зона для отработки бросков хоккеистов, тренерские комнаты, раздевалки и спортивный интернат на 108 мест.
Добавим, что ранее Академию хоккея «Трактор» в Челябинске оценил легендарный хоккеист, дважды олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов. Вместе с губернатором Алексеем Текслером он пообщался с воспитанниками.
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