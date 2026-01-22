Бой за титул чемпиона мира по боксу состоится на турнире RCC в Челябинске

В главном бою вечера сразятся Эльнур Самедов и Джон Гутьеррес из Колумбии

Большой бокс возвращается в Челябинск: под сводами арены «Трактор» 14 февраля состоится вечер бокса от RCC Boxing Promotions. В рамках турнира пройдут несколько боев с участием челябинских боксеров, а в главном бою вечера состоится титульный бой за звание временного чемпиона мира по версии WBA. В нем сразятся россиянин Эльнур Самедов и непобежденный колумбиец Джон Гутьеррес, сообщают организаторы турнира.

Титульный бой пройдет во втором полулегком весе (до 59 кг). Эльнур Самедов (21-1, 10 КО) является первым номером рейтинга WBA. Боксер, представляющий RCC Boxing Promotions, после более чем года ожидания получил долгожданный шанс завоевать чемпионский пояс.

Взрывной российский боксер, входящий в топ-15 мирового рейтинга BoxRec, в последний раз выходил на ринг в ноябре прошлого года, завершив бой досрочной победой. Его соперник Джон Гутьеррес (11-0, 7 КО) занимает 12-ю строчку рейтинга WBA. Агрессивный колумбиец с репутацией панчера провел два успешных боя в 2025 году и намерен прервать серию Самедова.

Победитель этого противостояния с высокой долей вероятности получит право оспорить титул полноценного чемпиона WBA, который сейчас принадлежит британцу Джеймсу Диккенсу — тому самому, который ранее победил олимпийского чемпиона Альберта Батыргазиева.

Помимо главного боя, зрителей ждет насыщенная программа поединков с участием перспективных боксеров из Челябинска и Миасса.