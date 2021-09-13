Руководители магнитогорского клуба «Металлург» вошли в Совет директоров КХЛ

Виктор Рашников и Сергей Ласьков сохранили места в руководстве хоккейной лиги

В Москве на общем собрании руководства Континентальной хоккейной лиги был избран состав совета директоров лиги на сезон-2021/2022. В него вошел 21 специалист, в том числе и руководители хоккейного клуба «Металлург» из Магнитогорска Виктор Рашников и Сергей Ласьков, сообщается на официальном сайте КХЛ.

На своем первом заседании в сезоне-2021/2022 совет директоров КХЛ единогласно переизбрал на должность председателя Геннадия Тимченко. Количественный состав совета директоров остался неизменным — 21 человек. Обращает на себя внимание присутствие в списке сразу двух представителей магнитогорского хоккейного клуба «Металлург» — президента Виктора Рашникова и директора Сергея Ласькова. Отметим, что нет в совете директоров КХЛ представителей челябинского «Трактора».

Руководство КХЛ, подводя итоги минувшего сезона, декларировало, что седьмой год подряд закончило его с прибылью. В сезоне-2020/2021 общий объем доходов составил 2,8 млрд рублей. Основной объем выручки составили доходы от партнеров и рекламодателей, которые выше планового показателя на 6%.

«Совет директоров КХЛ утвердил распределение между клубами рекордных 505 млн рублей с НДС. До 30 сентября 2021 года КХЛ выплатит вознаграждения клубам. Лига рекомендует использовать эти средства на программы по модернизации инфраструктуры арен и повышение уровня сервиса для зрителей», — говорится на сайте КХЛ.

Без учета НДС челябинский «Трактор» до конца месяца должен будет получить 13 млн 938 тысяч рублей. Чуть больше (15 млн 816 тысяч рублей) получит магнитогорский «Металлург», который почти на 2 млн больше заработал за счет продажи от ТВ-трансляций.