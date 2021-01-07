Большая перемена

Спортивные итоги 2020 года в Челябинской области

2020 год стал для челябинского спорта, пожалуй, самым непредсказуемым и насыщенным за долгое-долгое время. Перенос Олимпиады в Токио из-за пандемии COVID-19. Отмена или досрочное прекращение множества спортивных соревнований и постепенное возвращение к ним после коронавирусного карантина. Перемены в главных спортивных командах региона, агония челябинского гандбола и возрождение профессионального баскетбола в областном центре и — в последние дни года — смена министра спорта региона. Но обо всем по порядку.



Без Олимпиады

2020 год не только високосный, но и олимпийский. Во всяком случае, так казалось. Новое десятилетие должно было открыться Олимпиадой в Токио. Однако в дело вмешался COVID-19. Сразу после того как инфекция стала распространяться по земле, а страны — закрывать границы, встал вопрос о возможной отмене Игр. В итоге международный Олимпийский комитет в разгар «первой волны» пандемии принял решение о переносе масштабных стартов. Такое в истории современных Олимпийских игр случалось лишь во время мировых войн — в 1916-м, а также в 1940 и 1944 годах. При этом, как известно, в античные времена все было наоборот — войны прекращались на время Игр. Тем не менее новость о переносе игр в Токио на 2021 год (при условии, что к лету удастся победить пандемию) была встречена одобрением. Однако так называемый «Олимпийский цикл подготовки» у спортсменов пошел под откос. К тому же пока до конца не понятно, в каком именно статусе выступят на Играх российские спортсмены.

Кроме Олимпиады под коронавирусный локдаун попали и другие спортивные чемпионаты и соревнования.

Основные американские профессиональные лиги, прежде всего НБА и НХЛ, отменили остаток регулярного сезона, серьезно изменили правила, и в итоге провели матчи плей-офф в специально созданных «пузырях», где команды, а также все, кто имел отношение к проведению матчей, жили отдельно от общества.

Другие же популярные чемпионаты, как например Английская футбольная премьер-лига, испанская «Примера» и итальянская «Серия А», доигрывали сезон без «пузырей», но при пустых трибунах.

В России «рубить с плеча» решили в КХЛ, где после окончания первого раунда плей-офф просто-напросто остановили сезон 2019—2020, а Кубок Гагарина так и не нашел обладателя. Кроме того, отменили или перенесли проведение множества внутрироссийских соревнований, чемпионатов национального или регионального уровней. В Челябинской области доходило до распоряжений Минспорта об ограничении тренировочного процесса и занятий в детских спортивных школах.





Дела хоккейные

Сезон 2019—2020 стал не самым удачным для южноуральского хоккея. Оба наших клуба — магнитогорский «Металлург» и челябинский «Трактор» — перед началом сезона заявляли о больших амбициях, однако потерпели громкое фиаско.

«Трактор» крупно ошибся с главным тренером (Петерис Скудра оказался не столько тренером, сколько человеком, внесшим раздор в раздевалку, что привело к уходу из команды Виталия Кравцова и Василия Демченко. В итоге Скудру в пожарном порядке пришлось менять на Владимира Юрзинова, который «борозду» в целом не испортил, но и глубоко «вспахать» не смог), наворотил дел в селекции и в итоге провел статистически один из худших сезонов в истории клуба. Кроме того, возникли проблемы с собственными болельщиками, и без того не радовавшими посещаемостью руководство клуба. А «ультрас» из группировки «Сектор А» и вовсе в итоге взбунтовалась, заявила о бойкоте домашних матчей команды и потребовала отставки гендиректора «Трактора» Бориса Видгофа.

«Металлург», в свою очередь, стал жертвой собственных обманутых ожиданий. В межсезонье менеджмент «сталеваров» решил «разорвать» лигу громкими подписаниями. Прошлый сезон был последним перед введением потолка зарплат, так что болельщики предположили, что владелец «Металлурга» Виктор Рашников решил пойти ва-банк и взять Кубок Гагарина таким образом. Однако уже после третьей игры тогдашний тренер Йозеф Яндач был уволен, а на его место вернулся его предшественник Илья Воробьев. Но кризис не удалось преодолеть только «снесением головы». В какой-то момент «Металлург» оказался на дне Востока КХЛ, а Виктор Рашников уволил Геннадия Величкина — наверное, главного человека в магнитогорском хоккее в последние 20 лет. Изменения помогли лишь отчасти — «Магнитка» вышла в плей-офф, не пропустив игры навылет, но задержалась там ненадолго, уступив «Барысу».





И «Трактору», и «Металлургу» удалось преодолеть игровой и управленческий кризис, считает спортивный эксперт Павел Лысенков. Упоминая «Магнитку», эксперт подчеркнул, что в Магнитогорске прошла самая настоящая революция, причем случилась она по ходу прошлого игрового года.

«Я не удивлен, что „Магнитка“ завалила тот сезон, сейчас у них новый менеджер, состав обновляется, интересная комбинация с вратарями. Самый яркий пример — серия из восьми побед в десяти матчах. Два раза обыграли московское „Динамо“ очень убедительно. Бывают проколы, но „Металлург“ — не та команда, которая будет побеждать всех подряд, это даже ЦСКА не может сделать по ходу этого сезона. „Магнитка“ на правильном пути, не думаю, что она будет доминировать на Востоке, но способна правильно себя подвести к плей-офф, а там уже выстрелить», — сказал спортивный эксперт Павел Лысенков.





В случае с «Трактором» был достигнут еще больший прогресс, считает эксперт. Увидеть это можно, заглянув в турнирную таблицу Востока КХЛ. Если год назад челябинские болельщики испытывали чувство безнадежности, то сейчас «черно-белые» уверенно идут в зоне плей-офф.

При этом оба клуба не стали ждать межсезонья и начали перемены со смены руководства. «Металлург» в качестве первого вице-президента возглавил Сергей Ласьков, который устроил мощную чистку зарплатных ведомостей (благо в этом сильно помог введенный в КХЛ «потолок зарплат»).

А Бориса Видгофа в «Тракторе» на посту гендиректора сменил бывший капитан «черно-белых» Иван Савин, до последнего времени занимавшийся бизнесом, в том числе — производством хоккейных клюшек под брендом «Заряд». Кроме того, в челябинском клубе поменяли устав, структуру управления, разработали первую за всю историю «Трактора» стратегию развития клуба на ближайшие годы. И, как вишенка на торте, — смогли вернуть на пост главного тренера (и одного из членов совета директоров клуба) Анвара Гатиятулина.

«Когда „Трактор“ при, скажем, Германе Титове играл в „романтический советский хоккей“, то почему-то проигрывал 0:8 „Йокериту“. Лучше без романтики побеждать 1:0. Надо вспоминать тот сезон, когда „Трактор“ взял бронзу, к этому идеалу и надо стремиться. Трудно представить, что челябинцы станут чемпионами, но хорошо, чтобы команда стабильно попадала в плей-офф и была на уровне „Автомобилиста“ или той же „Магнитки“. Тут тоже все неоднозначно, но в целом это позитивное движение вперед. „Трактор“ сейчас — нормальная команда, а не позорная, как была раньше», — добавил Павел Лысенков.

Изменения дали результат — обе южноуральские команды уверенно играют в регулярном чемпионате КХЛ, и, если не случится ничего экстраординарного, спокойно выйдут в плей-офф Кубка Гагарина.

Возвращение блудного баскетбола

Дела в других игровых видах спорта у команд Челябинской области традиционно идут ни шатко ни валко. На серьезном уровне держится разве что ватерпольная «Динамо-Уралочка» из Златоуста.

В волейбольном «Динамо-Метаре» (Челябинск) также пришлось пойти на серьезные перемены. В итоге клуб сменил юридическое лицо, а в качестве гендиректора был приглашен знаменитый в недавнем прошлом баскетболист — экс-центровой сборной России Виталий Носов, чьей основной задачей стало наведение элементарного порядка в клубном хозяйстве. В итоге в клубе появилась определенная стабильность и перспектива, хотя вырваться на верх турнирной таблицы чемпионата России пока не удалось.

Продолжает бедствовать челябинский гандбол. Дело дошло до того, что челябинское «Динамо» принимает соперников... в Снежинске, в зале у земляков из местного «Сунгуля». Дело в том, что «родной дом» челябинцев — спорткомплекс «Полет» — волею своего владельца идет под снос, а на его месте планируется построить жилой комплекс. Другого же зала, где мог бы играть гандбольный клуб, в городе просто нет. В итоге и «Динамо» и «Сунгуль» замыкают турнирную таблицу чемпионата России.

Впрочем, были и более радостные новости. Так, одной из главных спортивных тем уходящего года можно назвать возрождение профессионального баскетбола в Челябинске. На исходе лета в Суперлигу-2 (третий по силе дивизион профессионального баскетбола в России) заявился вновь созданный «Челбаскет», а это значит, что впервые за пятилетку игра с мячом вернулась в столицу Южного Урала, а в Челябинской области вновь стало две команды мастеров — помимо «Челбаскета» в Суперлиге-2 играет «Металлург» из Магнитогорска.

У истоков появления «Челбаскета» стоит бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков, который в свое время создал с нуля челябинское «Динамо» — идейного предшественника нынешней команды. После перипетий, приведших в свое время Сандакова на скамью подсудимых, «Динамо» прекратило существование, однако теперь усилиями вышедшего на свободу экс-чиновника профессиональный баскетбол вернулся в Челябинск. «Челбаскет» достаточно уверенно проводит сезон, идет в середине таблицы, а у клуба есть определенные планы по развитию.

Изменение системы

Менее заметное, но, возможно, ключевое для всего профессионального спорта в регионе событие произошло осенью, когда был создан Фонд поддержки спорта Челябинской области.

«Фонд поддержки спорта Челябинской области» — некоммерческая организация в форме фонда, ее учредителем выступает министерство спорта области. Директором Фонда назначен Пятрас Данилявичус.

«Главная задача новой структуры — с одной стороны, аккумулировать те финансовые потоки, которые область направляет на поддержку профессиональных спортивных клубов региона, а с другой — повысить эффективность и, главное, прозрачность их использования, расходования. Сейчас средства доводятся до клубов через региональные программы развития видов спорта, которыми оперирует наше министерство спорта. Деньги по этим программам идут в муниципалитеты, где расположены команды, а уже они отправляют эти деньги клубам. Откровенно говоря, прозрачности, четкого контроля за тем, как расходуются средства, в такой схеме было немного. По-хорошему, и муниципалитеты, и министерство спорта региона должны в первую очередь заниматься развитием детского и массового спорта, созданием необходимой инфраструктуры. Профессиональные клубы — все же несколько другая история. Появление Фонда — по сути выделенного в отдельную, внешнюю структуру департамента профессионального спорта, — позволит, с одной стороны, более свободно, оперативно и эффективно распоряжаться средствами, а с другой — многократно повысить контроль за их расходованием», — подчеркнул в комментарии для 1obl.ru первый вице-губернатор Челябинской области Виктор Мамин.

Чемпионаты России в Челябинске. Дальше — больше?

Парадоксально, но именно в пандемийный год Челябинская область стала домов для двух всероссийских соревнований — чемпионатов страны по легкой атлетике и фигурному катанию. «Королеву спорта» Южный Урал принял в начале осени, а участники события оставили о Челябинске только положительные отзывы, отметив достойную организацию соревнований.





Украшением предновогодних дней стал чемпионат России по фигурному катанию. Челябинск не в первый раз принимает соревнования такого уровня, и каждый раз организаторы заслуживают самых высоких оценок от спортсменов, тренеров, судей и чиновников.

На высочайшем уровне прошли и сами состязания. Так, в женском одиночном катании сразу две фигуристки показали результаты, превышающие официальное высшее мировое достижение. А победительницей стала Анна Щербакова, опередившая Камилу Валиеву и Александру Трусову.





В новый год — с новым министром

Наконец, еще одна ключевая перемена случилась в челябинском спорте перед самым Новым годом. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил об отставке министра спорта региона Леонида Одера. Его на правах исполняющего обязанности сменил Максим Соколов, до того трудившийся на посту первого заместителя министра.







Несмотря на пандемию коронавируса и связанные с ним ограничения, 2020-й все-таки вышел богатым на спортивные события. Челябинская область, одна из самых спортивных в стране, входит в новый год на хорошей ноте.