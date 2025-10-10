Болельщица «Трактора» приобрела два сезонных абонемента ради победы в конкурсе Best Fan

Татьяна Калинина придумала необычный образ и выиграла джерси хоккейной команды

Жительница Челябинска Татьяна Калинина привлекла внимание на домашнем поединке «Трактора» против астанинского «Барыса», став победительницей конкурса Best Fan. На игру она пришла в самостоятельно созданной черно-белой «униформе заключенного», чтобы выделиться среди болельщиков и побороться за главный приз — командное джерси. Ради него она приобрела сезонный абонемент в центральный сектор для того, чтобы ее заметили.

Болельщики «Трактора» на матчах команды как одна большая семья. С трибун они поддерживают команду, а в перерывах между периодами обсуждают перипетии игры, знакомятся и общаются, делятся своими впечатлениями.

«Хоккей объединяет! Есть ведь общие темы для разговора, поэтому коммуникация быстро срабатывает. Каждый наш новый поход на хоккей — это новые знакомства и веселое общение», — рассказала Татьяна Калинина автору строк в перерыве матча между «Трактором» и «Барысом».

На хоккей она пришла с двумя детьми. И в необычном образе: тюремную форму в черно-белых цветах (это клубные цвета «Трактора») она сшила сама, дополнила ее идентификационным номером заключенного и головным убором. И все ради того, чтобы выиграть в конкурсе Best Fan. В нем по итогам каждого матча выбирается лучший болельщик команды, а наградой ему — командное джерси.

«Я ради этого джерси купила два сезонных абонемента (для себя и дочери) по 56 тысяч рублей в центральный сектор. Нужно было, чтобы меня заметили. А еще приходим на матчи „Трактора“ заранее. Для того чтобы „засветиться“. Но пока это не очень помогает», — посетовала Татьяна Калинина.

Фанатом «Трактора» челябинка стала недавно — два года назад. В лотереи не играет, ставками на матчи не увлекается. Но выиграть джерси с надписью Best Fan на спине — это для нее вопрос престижа. Ее любимый игрок — Александр Кадейкин.

«Он сегодня шайбу забьет, и мы обязательно победим!» — сказала Татьяна автору строк и отправилась на хоккей, впереди всех болельщиков ждал второй период матча с «Барысом». А перед началом третьего периода камера показала крупным планом ее счастливое лицо. Татьяна Калинина выиграла конкурс, именно ей вручили джерси команды!

«Вы не представляете, как я этому рада! Это очень крутой и классный подарок. Теперь на все матчи „Трактора“ я буду приходить в этом джерси. А еще довольна собой — получается, что не зря так усердно готовилась к этому, подбирала образ», — написала корреспонденту «Первого областного» Татьяна уже после матча.

Напомним, что вчера, 9 октября, хоккеисты челябинского «Трактора» вырвали победу в овертайме у астанинского «Барыса» со счетом 3:2. Решающую шайбу забросил не Александр Кадейкин, а Михаил Григоренко. Но Татьяна Калинина вряд ли расстроилась из-за этого факта. Куда важнее то, что ее команда выиграла, а сама она получила желанный подарок.

Фото автора и пресс-службы ХК «Трактор» (Челябинск).