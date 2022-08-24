Болельщиков хоккейного клуба «Трактор» будут развозить брендированные такси

Поклонники челябинской команды после матчей смогут быстрее добраться до дома

Челябинский клуб «Трактор» и партнер команды «Яндекс Go» запустили новый уровень сервиса для болельщиков на домашних хоккейных матчах в Челябинске. Теперь для поклонников клуба на парковке у арены будет расположена брендированная зона такси, что позволит оптимизировать логистику и упростить путь от выхода из дворца до посадки в автомобиль, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

«В честь старта партнерства автомобили „Яндекс Go“ тарифов „Эконом“ и „Комфорт“ будут забрендированы логотипом „Трактора“. Специальный заказ таких машин не предусмотрен, но в будущем вас ждут новые опции и совместные акции клуба и транспортной компании», — сообщают в пресс-службе ХК «Трактор».

В клубе уверяют, что теперь болельщикам челябинского клуба не придется долго искать и ждать автомобиль после домашних матчей команды. В штабе «черно-белых» не уточнили, когда начнет действовать новый сервис, но очевидно, что речь идет о старте нового сезона в Континентальной хоккейной лиге.

Напомним, что в КХЛ сезона-2022/2023 челябинский «Трактор» стартует домашним поединком против череповецкой «Северстали». Игра состоится 2 сентября, начало — в 19:00.