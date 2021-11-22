Болельщики выбрали хоккеистов на Матч Звезд КХЛ 2022 в Челябинске

Челябинскую область будет представлять игрок магнитогорского «Металлурга» Филипп Майе

В воскресенье, 21 ноября, завершилось голосование болельщиков по выбору игроков в команды на Неделю Звезд Хоккея 2022. Всего в голосовании приняли участие 11722 болельщика, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.



Челябинскую область по итогу голосования болельщиков будет представлять игрок магнитогорского «Металлурга» Филипп Майе. За него проголосовали 1287 болельщиков. Для канадского нападающего это первый сезон в Континентальной хоккейной лиге. Филипп Майе после 31 игры набрал больше всех очков в команде — 28 (10 заброшенных шайб и 18 голевых передач).



Филипп Майе сыграет за сборную команду «Северной Америки». Вместе с ним зрители выбрали для участия в Матче Звезд КХЛ 2022 в Челябинске вратаря Эдварда Паскуале («Локомотив»), защитника Мэта Робинсона из СКА, для которого этот матч звезд станет пятым в карьере, нападающего Корбэна Найта («Авангард»).



Другие команды представят следующие хоккеисты:



Команду «Евразия», по мнению болельщиков, должны представлять вратарь Алексей Колосов («Динамо» Мн), защитник Янис Якс (ХК «Сочи»), нападающие Илья Усов («Динамо» Мн) и Никита Михайлис («Барыс»).



В команду «Северная Америка» выбрали вратаря Эдварда Паскуале («Локомотив»),

защитника Мэта Робинсона (СКА) и нападающих Корбэна Найта («Авангард»), Филиппа Майе («Металлург»).



В команду «Россия» вошли вратарь Дмитрий Шикин («Автомобилист»), защитник Григорий Панин («Салават Юлаев»), нападающие Вадим Шипачев («Динамо» Мск), Иван Николишин («Амур»).



Команду «Скандинавия» будут представлять вратарь Юха Метсола («Салават Юлаев»), защитник Оливер Каски («Авангард»). Нападающие Тему Хартикайнен («Салават Юлаев») и Нико Оямяки («Витязь»).



22 ноября в 18:00 стартует голосование представителей СМИ, аккредитованных на сезон 2021/2022. Они смогут выбрать трех полевых игроков в каждую из команд. СМИ имеют возможность проголосовать до 10:00 26 ноября.



Напомним, что оставшиеся хоккеисты будут выбраны Лигой. В каждой команде будет два вратаря, девять полевых игроков и два тренера. Окончательные составы команды Лига объявит за месяц до начала звездного уик-энда — 14 декабря 2021 года. Матч Звезд КХЛ состоится 15 и 16 января 2022 года в Челябинске.

