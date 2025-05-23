Болельщики встретили хоккеистов «Трактора» в челябинском аэропорту

Команда стала серебряным призером Кубка Гагарина

Ранним утром 23 мая хоккеисты команды «Трактор» вернулись из Ярославля в Челябинск, сообщает пресс-служба клуба.



Возвращение хоккейного клуба «Трактор» в Челябинск после финального матча Кубка Гагарина задерживалось. Вылет, запланированный на 15:10 22 мая 2025 года, был перенесен на 21:40, более чем на четыре часа. Несмотря на задержку, челябинские болельщики тепло встретили своих героев, приветствуя их цветами и воздушными шарами. Видео можно посмотреть в нашем телеграм-канале.



«Трактор» прибыл в Ярославль 20 мая на пятый матч Кубка Гагарина против «Локомотива». Сезон для челябинской команды завершился там же поражением в овертайме со счетом 1:2.

