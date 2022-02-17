Болельщики «Трактора» и «Металлурга» бесплатно посетят игры первого раунда плей‑офф Владельцы абонементов смогут сходить на домашние матчи с сохранением своего места

⠀

Из-за отмены игр чемпионата челябинский «Трактор» не сыграет домашние встречи с «Торпедо», рижским «Динамо», а также «Амуром» и «Нефтехимиком». «Магнитка» должна была провести шесть домашних матчей. Но было принято решение, что владельцы абонементов смогут посетить домашние матчи «Трактора» и Металлурга в 1/8 плей-офф с сохранением своего места. Абонемент на регулярный чемпионат будет действовать в первом круге розыгрыша Кубка Гагарина.



В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина челябинский «Трактор» и магнитогорский «Металлург» сыграют с «Нефтехимиком» и «Барысом» соответственно 1 марта. Также клубы проведут между собой



Напомним, что 16 февраля Континентальная хоккейная лига объявила о завершении регулярного чемпионата и

В связи с тем, что регулярный чемпионат не был доигран из-за вспышки коронавируса, челябинский «Трактор» и магнитогорский «Металлург» не сыграют домашние встречи, которые были запланированы на январь, февраль и март. Но владельцы сезонных абонементов смогут посетить домашние матчи в первом раунде плей‑офф с сохранением своего места. Об этом объявили пресс-службы клубов.Из-за отмены игр чемпионата челябинский «Трактор» не сыграет домашние встречи с «Торпедо», рижским «Динамо», а также «Амуром» и «Нефтехимиком». «Магнитка» должна была провести шесть домашних матчей. Но было принято решение, что владельцы абонементов смогут посетить домашние матчи «Трактора» и Металлурга в 1/8 плей-офф с сохранением своего места. Абонемент на регулярный чемпионат будет действовать в первом круге розыгрыша Кубка Гагарина.В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина челябинский «Трактор» и магнитогорский «Металлург» сыграют с «Нефтехимиком» и «Барысом» соответственно 1 марта. Также клубы проведут между собой два товарищеских матча. Игры состоятся в рамках подготовки к плей‑офф.Напомним, что 16 февраля Континентальная хоккейная лига объявила о завершении регулярного чемпионата и дате старта плей-офф — 1 марта.

Хочешь сообщить нам новость?

Звони на телефоны 8-800-500-74-50, 8-902-603-60-40