В связи с тем, что регулярный чемпионат не был доигран из-за вспышки коронавируса, челябинский «Трактор» и магнитогорский «Металлург» не сыграют домашние встречи, которые были запланированы на январь, февраль и март. Но владельцы сезонных абонементов смогут посетить домашние матчи в первом раунде плей‑офф с сохранением своего места. Об этом объявили пресс-службы клубов.
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Из-за отмены игр чемпионата челябинский «Трактор» не сыграет домашние встречи с «Торпедо», рижским «Динамо», а также «Амуром» и «Нефтехимиком». «Магнитка» должна была провести шесть домашних матчей. Но было принято решение, что владельцы абонементов смогут посетить домашние матчи «Трактора» и Металлурга в 1/8 плей-офф с сохранением своего места. Абонемент на регулярный чемпионат будет действовать в первом круге розыгрыша Кубка Гагарина.
В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина челябинский «Трактор» и магнитогорский «Металлург» сыграют с «Нефтехимиком» и «Барысом» соответственно 1 марта. Также клубы проведут между собой два товарищеских матча. Игры состоятся в рамках подготовки к плей‑офф.
Напомним, что 16 февраля Континентальная хоккейная лига объявила о завершении регулярного чемпионата и дате старта плей-офф — 1 марта.
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