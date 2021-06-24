Болельщикам «Трактора» покажут документальный фильм

В киноленте игроки и тренеры расскажут, каким был для них сезон-2020/2021

Премьера документального фильма о насыщенном прошедшем сезоне для ХК «Трактор» состоится 28 июня на «Кинопоиске» — крупнейшем русскоязычном интернет-сервисе о кино, сообщает пресс-служба челябинского хоккейного клуба.

«Новые лица, новый стиль, новые реалии и новые цели. Он уже стал историей, но навсегда останется в памяти болельщиков одной из самых необычных страниц в 74-летней клубной летописи», — анонсируют документальный фильм в пресс-службе ХК «Трактор».

В киноленте будут представлены главные действующие лица клуба, которые расскажут о том, каким был для «черно-белых» минувший сезон и какие задачи стоят перед «Трактором» впереди.