Более трехсот участников собрал шахматный фестиваль «Кубок Южного Урала»

Юные спортсмены боролись за награды турнира в четырех возрастных категориях

В челябинском «Центре международной торговли» подвели итоги традиционного шахматного фестиваля «Кубок Южного Урала». В этом году соревнования, вошедшие в этап детского Кубка России, собрал 347 участников из 21 региона. В рамках мероприятия состоялся также рейтинговый турнир для всех желающих, сообщают организаторы соревнований.

Рейтинговый турнир собрал 55 шахматистов самого разного возраста. К финишу турнира с одинаковым количеством очков — по 7 — пришли сразу три участника. Дополнительные показатели оказались благоприятнее у Алексея Смирнова из Пермского края, он и стал обладателем первого приза соревнований. Второе место досталось воспитаннику челябинской СШ № 9 Тимуру Сафину. Прошлогодний успех повторил Альберт Байгильдин из Сатки, завоевав третий приз соревнований.

В номинации «женщины» первенствовала челябинская наставница юных чемпионов женский мастер ФИДЕ Елена Маценко. Среди юношей отличился Алексей Попович (ХМАО), у девушек первенствовала гостья из ЯНАО Оксана Горячкина. Первый ветеранский приз увез в Курган мастер ФИДЕ Владимир Коломенский.

На этапе детского Кубка России по шахматам в Челябинске были разыграны звания сильнейших в возрастных категориях до 9, 11, 13 и 15 лет. Так, победителями турнира стали София Климкина (Магнитогорск), Дмитрий Кузнецов (Екатеринбург), Полина Ольховская (Тюмень), Лев Гудованный (Тюмень), Ева Занина (Магнитогорск), Максим Демченко (Тюмень), Елизавета Телелюхина (Челябинск) и Тимофей Торопов (Тюмень).