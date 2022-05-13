Более трех тысяч студентов приняли участие в празднике «ЮУрГУ — спортивный вуз»

Свидетелем события стала общественный деятель Ирина Текслер

Сегодня, 13 мая, в легкоатлетическом комплексе имени Елены Елесиной в Челябинске прошел ставший уже традиционным спортивный праздник «ЮУрГУ — спортивный вуз». В центре внимания события стало проведение 53-й по счету легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Технополис». Посетила мероприятие и общественный деятель, учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Спортивный праздник «ЮУрГУ — спортивный вуз» уже давно перерос уровень некоего междусобойчика студентов одного из крупнейших на Урале вузов. Он стал неким если не большим, то значимым событием в спортивной жизни Челябинска. Да и само мероприятие проводится с широким размахом и помпезностью. Не стал исключением и нынешний спортивный праздник.

Как и прежде, на территории легкоатлетического комплекса организаторы развернули несколько спортивных площадок, где каждый желающий мог продемонстрировать свои умения. Скажем, побороться в костюме дзюдоиста, проверить себя на точность в большом кегельбане, в баскетболе — забросив гигантский мяч в корзину, или в умении попасть в огромную доску для дартса футбольным мячом на липучках.

И все же главные события праздника разворачивались вокруг оборудованной сцены в центре футбольного поля. Здесь была представлена основная культурно-развлекательная программа с выступлениями артистов, в основном представителей вуза. Рядом с ней была организована площадка по выполнению нормативов комплекса «Готов к труду и обороне».

«Это очень здорово, что в крупнейшем на Южном Урале вузе уделяют такое большое внимание спорту. Легкоатлеты ЮУрГУ недавно завоевали „Бронзового бегуна“ на городской эстафете, а команда „Политехник“ стала чемпионом Студенческой хоккейной лиги. Я искренне желаю всем ребятам продолжать эти победные традиции», — выступила с приветственным словом к зрителям учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер.

Первая леди региона вручила также золотые медали хоккеистам, а главным событием спортивного праздника стала 53-я легкоатлетическая эстафета на призы вузовской газеты «Технополис».

«Университет без спорта — это не вуз, а в здоровом теле живет здоровый дух. Этот самый здоровый дух и помогает студентам успешно учиться, получать новые знания и затем реализовывать себя в жизни. Поэтому уделять внимание спорту мы будем только продолжать и стараться приумножать наши достижения в этой сфере», — сказал ректор ЮУрГУ Александр Шестаков.

Ректор ЮУрГУ также отметил, что в вузе успешно развиваются не только хоккей и легкая атлетика. Есть у студентов университета успехи в единоборствах, конькобежном спорте, баскетболе, волейболе, а в целом в вузе сейчас развивают 25 видов спорта.