Более ста волонтеров помогут в проведении этапа Кубка мира по сноуборду на Банном

Всего организаторам поступило около 300 заявок

110 волонтеров помогут организатором в проведении этапа Кубка мира по сноуборду на Банном. Всего в оргкомитет поступило более 300 заявок от добровольцев из Челябинской области, Башкирии, Екатеринбурга, Казани, Оренбурга, Петрозаводска, Уфы и Ярославля. Как пояснили в пресс-службе министерства спорта региона, волонтеров задействуют в работе со зрителями, судьями, участниками турнира, также они будут помогать в работе пресс-центра, медперсонала и службы переводчиков.



«Успех международного события во многом зависит от слаженной работы волонтеров, их вовлеченности в процесс. Добровольцы — это „лицо“ турнира, мы с командой сделаем все возможное, чтобы у гостей и зрителей остались только положительные впечатления, особенно в это непростое время»,— прокомментировала руководитель волонтерского корпуса Ирина Чиркова.

За каждым направлением будет определен тим-лидер. Руководители займутся обучением волонтеров и решением организационных вопросов. Напомним, соревнования пройдут 6 и 7 февраля этого года на территории ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск». Добавим, соревнования пройдут с соблюдением всех противоэпидемических мер. На них допустят около 2 000 болельщиков.