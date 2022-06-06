Более пятисот спортсменов выступили в открытом Кубке Челябинска по ушу

Состязания прошли по восьми дисциплинам китайского единоборства

В Челябинске завершился открытый Кубок города по ушу. В этом году турнир собрал более 500 сильнейших спортсменов региона, а само мероприятие было посвящено Дню защиты детей, сообщают организаторы соревнований. Ежегодные старты, которые проводятся уже более 10 лет, по традиции подвели итоги 2021—2022 учебного года для воспитанников спортивных школ и клубов, которые занимаются китайским единоборством.

На шести площадках в течение дня прошли соревнования в восьми дисциплинах ушу. Самые юные участники возрастом от 4 лет состязались в фестивальных формах и туйшоу, а для спортсменов постарше программа Кубка города включала такие виды как: таолу, саньда, юньчунцуань, традиционное кунг-фу, цинда и шуайцзяо.

На торжественной церемонии открытия турнира президент региональной федерации ушу Олег Кастальский и руководитель городской федерации ушу Юрий Шварев провели награждение и отметили самых успешных спортсменов региона, которые сумели подняться на пьедесталы всероссийских стартов, а также тренеров, подготовивших их.

Заслуженные благодарственные письма получили ушуисты Маргарита Терехова, Никита Шварев и Вера Щебракова, а также наставники ребят: Анна Шварева, Дарья Речнова, Евгений Анищенков и Марина Кастальская. Сильнейшие спортсмены по итогам Кубка города были награждены кубками в личном первенстве, медалями и грамотами.

Теперь у воспитанников областной федерации ушу по плану — активное и спортивное лето с учебно-тренировочными сборами, а далее — подготовка к ответственным стартам. В январе 2023 года Челябинску доверено принимать первенство и чемпионат Уральского федерального округа по ушу.