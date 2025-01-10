Более 700 участников соберет чемпионат УрФО по легкой атлетике в Челябинске

Спортсменам предстоит борьба не только за медали, но и за путевки на первенство России

Сегодня, 10 января, в Челябинске стартуют чемпионат и первенство УрФО по легкой атлетике. В этих соревнованиях выступят более 700 спортсменов из 6 регионов. Им предстоит побороться не только за медали, но и за путевки на первенство России в Тюмень, сообщает региональная федерация легкой атлетики.

Состязания пройдут в течение трех дней в УСК УралГУФК и завершатся 12 января. На старт выйдут спортсмены в возрастных категориях до 18 и до 20 лет. Они разыграют комплекты наград во всех дисциплинах легкой атлетики — беге, спортивной ходьбе, метании снарядов и прыжках в высоту и с шестом.

«Предварительно заявились на мероприятие 779 спортсменов из 6 регионов Уральского округа. Челябинскую область представляют 439 спортсменов», — сообщает региональная федерация легкой атлетики.

Отметим, что для спортсменов возрастной группы до 18 лет эти соревнования являются заключительным этапом отбора на первенство России, которое пройдет 28—30 января в Тюмени.

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