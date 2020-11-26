Более 7 000 жителей Челябинской области успешно выполнили нормативы ГТО

Знаки отличия уже прибыли на Южный Урал.

7 313 жителей Челябинской области отличились во время выполнения комплекса «Готов к труду и обороне» по итогам III квартала этого года. Это на 135% больше аналогичного периода прошлого года. Челябинцы сдали нормативы на знаки отличия различных достоинств. Уже скоро они смогут получить свои награды, заявили в пресс-службе министерства спорта Челябинской области.



«Заслуженные награды уже прибыли в Челябинскую область. Региональные Минспорт и Дирекция спортивно-массовых мероприятий и комплекса „Готов к труду и обороне“ призывает отличившихся южноуральцев обратиться в местные Центры тестирования ГТО для того, чтобы получить знаки отличия. В особенности это касается выпускников общеобразовательных школ, готовящихся поступать в высшие учебные заведения. Ведь наличие золотого знака отличия ГТО позволит им получить до десяти дополнительных баллов при поступлении в вузы»,— заявили представители регионального Минспорта.

Отметим, реализация комплекса ГТО на территории России является одним из инструментов по выполнению федерального проекта «Спорт — норма жизни», который входит в состав нацпроекта «Демография». Его основная задача — доведение до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.