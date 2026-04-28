Более 400 самбистов собрало первенство УрФО в Челябинске

Они поборются за путевки на всероссийские соревнования

В Челябинске стартовало первенство УрФО по самбо, участниками которого станут более 400 юношей и девушек из шести регионов. Им предстоит разыграть 20 комплектов наград, а еще побороться за путевки на первенство России. Открыл состязания глава города Алексей Лошкин, сообщает пресс-служба управления по ФКиС администрации Челябинска.



Сегодня, 28 апреля, состоялась торжественная церемония открытия соревнований, в ней принял участие мэр Челябинска Алексей Лошкин, он же президент региональной федерации самбо.





В своей речи глава города подчеркнул, что проведение статусных стартов на Южном Урале — не случайность, а закономерный итог системной работы по развитию спорта.

«Сегодня челябинский спорт переживает новый этап. Мы создали первую муниципальную школу самбо, открываем новые залы и модернизируем действующие площадки. Челябинские спортсмены Александр Куликовских и Таисия Киреева прославляют город и регион, являясь амбассадорами этого спорта. Уверен, что подобные турниры дадут импульс развитию самбо и привлекут юное поколение», — отметил Алексей Лошкин.

В течение двух дней юноши и девушки в возрасте 12–14 лет разыгрывают 20 комплектов наград в различных весовых категориях. Победители соревнований получат не только золотые медали, но и путевки на первенство России, которое состоится в июне в Уфе.