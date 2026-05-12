Более 350 юных гимнастов почтили память героев турниром в Челябинске

И теперь готовятся побороться за медали на первенстве УрФО

В Челябинске прошли традиционные соревнования по спортивной гимнастике «Кубок Урала», приуроченные ко Дню Победы. Турнир объединил свыше 350 юных спортсменов из Екатеринбурга, Самары, Нижнего Тагила, Челябинска, Чебаркуля, а также других городов и районов Южного Урала. Эти состязания стали генеральной репетицией к первенству УрФО, которое пройдет также в Челябинске, сообщает региональная Федерация спортивной гимнастики.

На протяжении трех дней, с 9 по 11 мая, участники демонстрировали высокий уровень подготовки, соревнуясь в гимнастическом многоборье и отдельных видах программы. Для многих спортсменов эти старты стали важным этапом в карьере, возможностью проявить себя, получить соревновательный опыт и сделать шаг вперед.

«Кубок Урала» традиционно собирает сильный состав участников, и в этом году уровень соревнований был действительно высоким. Мы увидели, как растет качество подготовки юных гимнастов. Такие турниры важны не только для выявления сильнейших, но и для воспитания характера, уважения к соперникам и любви к спорту. А проведение стартов в дни памяти о великом подвиге нашего народа накладывает на участников особую ответственность», — считает главный судья соревнований, президент Федерации спортивной гимнастики Челябинска Иван Новиков.

Теперь челябинских гимнастов ждут важные официальные состязания, входящие в Единый календарный план Минспорта России — первенство УрФО. На этих стартах сильнейшие спортсмены поборются за право представлять округ на первенстве страны.