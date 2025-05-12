Более 3000 студентов соберет праздник «ЮУрГУ — спортивный вуз»

Мероприятие состоится 16 мая в легкоатлетическом комплексе имени Елены Елесиной

В Челябинске проведут традиционный ежегодный праздник «ЮУрГУ — спортивный вуз», который соберет около 3000 участников. Мероприятие пройдет 16 мая в легкоатлетическом комплексе имени Елены Елесиной. Здесь будут установлены интерактивные площадки, проведут состязания для всех желающих, а студенты вуза примут участие в 56-й легкоатлетической эстафете, сообщают организаторы мероприятия.

В большинстве своем на спортивном мероприятии соберутся студенты и преподаватели вуза. Но ждут здесь и учащихся образовательных школ. Все они смогут принять участие в большой спортивно-развлекательной программе. Она включает в себя интерактивные площадки, конкурсы от тренерского состава СК ЮУрГУ, выполнение нормативов ГТО, олимпийский забег преподавателей и сотрудников университета, 56-ю легкоатлетическую эстафету на призы студенческой газеты «Технополис».

«Из года в год мы наращиваем масштабы и вносим новые и креативные идеи в организацию и проведение спортивного праздника. При разработке концепции опирались на значимые события нашей страны: 80-летие Победы в Великой Отечественной войне», — отмечает директор Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ Вадим Эрлих.

И еще один сюрприз готовит всем гостям завкафедрой технологии и организации общественного питания ЮУрГУ Абдували Тошев. Он приготовит 200 килограммов авторского плова на открытом огне.

Мероприятие пройдет 16 мая, начало в 14:00.

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