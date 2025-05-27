Более 3000 детей собрал проект «Минибаскет» в Челябинской области

В финальных матчах школьной лиги выступят 24 лучшие команды

Сегодня, 27 мая, в Челябинске стартует финальный этап всесезонной школьной лиги «Минибаскет». В этом году в региональном проекте приняли участие рекордные 350 команд и более 3000 детей. Лучшие из них — а это 24 команды — в течение трех дней будут сражаться за победу в финале соревнований, сообщает региональная Федерация баскетбола.

Заключительные игры всесезонной школьной лиги пройдут в Челябинске 27—29 мая. География финалистов масштабна и разнообразна: Челябинск, Магнитогорск, Миасс, Златоуст, Копейск, Верхнеуральск, Карталы, Верхний Уфалей, Сосновский, Чебаркульский и Уйский районы.

«Очень важно, что проект „Минибаскет“ позволяет создать хорошую игровую практику для учащихся с третьего класса, чего раньше не было. Из-за отсутствия соревнований в этом возрасте многие дети переставали заниматься спортом, изначально проявив интерес к баскетболу. Мы сейчас этот пробел закрываем. Огромное спасибо Российской федерации баскетбола, которая услышала нас и сделала Челябинскую область пилотным регионом в реализации всесезонного турнира „Минибаскет“», — отметил президент ФБЧО Николай Сандаков.

В трех турах проекта, с ноября по май, в отборочных этапах соревнований приняли участие 350 команд. А это более 3000 детей с третьего по шестой класс. В региональной Федерации баскетбола планируют еще расширять географию, вовлекать в баскетбольный проект как можно больше общеобразовательных школ области.

Напомним, что 16 ноября 2024 года между Российской федерацией баскетбола и Федерацией баскетбола Челябинской области было подписано соглашение о проведении школьной лиги «Минибаскет» в сезоне-2024/25 в Челябинской области. Это новый формат состязаний, который позволил детям 3—4-го и 5—6-го классов играть круглый год.

Три отборочных тура проекта (осенний, зимний и весенний) прошли в шести городах региона: Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Златоусте, Озерске и Кыштыме.