Более 200 человек выйдут на старт горного марафона «Лыжня за облака-2024»

Победители получат кубки работы златоустовских мастеров

В нацпарке «Таганай» (Златоуст, Челябинская область) в субботу, 24 февраля, состоится традиционный лыжный горный марафон «Лыжня за облака-2024» памяти выдающегося альпиниста Сергея Соколова, сообщает оргкомитет соревнований.

О своем участии в ежегодных лыжных гонках по территории национального парка уже заявили больше 200 человек, не только южноуральцы, но и представители соседних регионов.

В программе состязаний — марафонская гонка на 35 км, короткая — на 10 км и детская гонка на 700 метров. На всех дистанциях стиль классический.

Победители «Лыжни за облака» получат кубки, изготовленные златоустовскими мастерами.