В нацпарке «Таганай» (Златоуст, Челябинская область) в субботу, 24 февраля, состоится традиционный лыжный горный марафон «Лыжня за облака-2024» памяти выдающегося альпиниста Сергея Соколова, сообщает оргкомитет соревнований.
О своем участии в ежегодных лыжных гонках по территории национального парка уже заявили больше 200 человек, не только южноуральцы, но и представители соседних регионов.
В программе состязаний — марафонская гонка на 35 км, короткая — на 10 км и детская гонка на 700 метров. На всех дистанциях стиль классический.
Победители «Лыжни за облака» получат кубки, изготовленные златоустовскими мастерами.