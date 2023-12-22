В челябинском ледовом дворце «Уральская молния» состоялся новогодний праздник для талантливой спортивной молодежи Челябинской области. Мероприятие посетили около 1700 спортсменов в возрасте от 7 до 17 лет, представляющих 40 муниципальных образований, сообщает региональный Минспорт.
Воспитанники спортивных школ, а также победители и призеры соревнований различного уровня, помимо массового катания на коньках, принимали участие в различных конкурсах и интерактивах, а также получили призы от Деда Мороза и Снегурочки.
«Физическая культура и спорт играют огромную роль в жизни каждого человека, и мы рады видеть, что так много детей и молодежи посвящают свое свободное время занятиям спортом. Гордимся тем, что спортсмены Челябинской области достойно представляют свое муниципальное образование и регион на различных соревнованиях. Хочу пожелать всем участникам праздника дальнейших успехов в спорте, новых побед и свершений», — рассказала руководитель региональной Дирекции спортивно-массовых мероприятий и комплекса ГТО Елена Еремеева.
Новогодний праздник был организован Министерством по физической культуре и спорту Челябинской области, а также региональной Дирекцией спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне».
Добавим, что ранее в преддверии Нового года руководство Федерации сноуборда Челябинской области вручило сноубордистам из спортивной школы олимпийского резерва № 5 новый инвентарь. Воспитанники спортшколы рассказали, что рады таким подаркам и уже настроены тренироваться с большей силой.
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