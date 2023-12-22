Более 1700 детей посетили новогодний праздник на льду «Уральской молнии» в Челябинске

Они принимали участие в конкурсах и получили призы от Деда Мороза

«Физическая культура и спорт играют огромную роль в жизни каждого человека, и мы рады видеть, что так много детей и молодежи посвящают свое свободное время занятиям спортом. Гордимся тем, что спортсмены Челябинской области достойно представляют свое муниципальное образование и регион на различных соревнованиях. Хочу пожелать всем участникам праздника дальнейших успехов в спорте, новых побед и свершений»,

— рассказала руководитель региональной Дирекции спортивно-массовых мероприятий и комплекса ГТО Елена Еремеева.