Более 160 спортсменов заявились на массовый забег по озеру Тургояк

Участники пробегут дистанции 10 и 20 км по льду озера

В Челябинской области 22 января пройдет трейловый забег Lake Ice Race. Более 160 спортсменов пробегут 10 и 20 км по льду озера Тургояк. Участникам предстоит пересечь водоем до острова Веры и обратно, а более подготовленным — пробежать по всей поверхности замерзшего озера, сообщает региональный Минспорт.

Регистрация на массовый зимний забег продолжается, но уже сейчас подали заявки и оплатили слоты 167 участников. Большинство из них пробегут 10-километровую дистанцию, но нашлись 63 желающих проверить свои силы в беге на 20 км. Количество слотов ограничено. Всего принять участие в забеге может 200 человек. По окончании мероприятия все участники смогут согреться в бане.

«Дистанция 10 км — абсолютно плоская, пролегает по льду озера до острова Веры и обратно. Основная сложность — это непредсказуемое покрытие в день старта, от голого льда до сугробов по колено. Трасса на 20 км полностью повторяет озерный участок до острова Веры, а затем идет резкий подъем на хребет Заозерный. Наивысшая точка находится на высоте 687 м над уровнем моря. Там же расположена великолепная смотровая площадка, с которой озеро Тургояк — как на ладони», — рассказали об особенностях трасс организаторы мероприятия.

Организатором мероприятия выступит, как и в прошлом году, Федерация триатлона, легкой атлетики, плавания и велосипедного спорта Миасского городского округа.

Полная программа мероприятия:

09:00 — 10:30 — Регистрация, выдача стартовых пакетов.

10:30 — Вступительное слово Организаторов, брифинг.

11:00 — Старт участников на 20 км.

11:15 — Старт участников на 10 км.

12:00 — 16:00 Обед и баня для участников.

13:00 — Награждение участников.

15:00 — Закрытие дистанции, уборка трассы.

Общее контрольное время: 10 км — 2 часа, 20 км — 4 часа.

Возрастное ограничение: 18+