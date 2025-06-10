Более 1500 зрителей собрал спортивный фестиваль по лазер‑бегу в Челябинске

В соревнованиях участники чередовали бег со стрельбой из лазерных пистолетов

В парке школы олимпийского резерва «Рифей» завершился масштабный спортивный фестиваль по лазер-бегу — виду спорта, который сочетает в себе бег и стрельбу из лазерных пистолетов. Соревнования собрали 300 участников и более 1500 зрителей. Отдельно состоялся семейный забег, посвященный Дню России, в котором приняли участие 20 семей, сообщает Фонд поддержки спорта.

«Приятно, что уже в 10-й раз данные соревнования проводятся в Челябинске. Хочется пожелать, чтобы и дальше из года в год лазер-бег привлекал все большее количество участников из разных городов нашего региона», — отметил начальник управления спорта регионального Минспорта Антон Макаров.

Что такое лазер-бег (его еще называют лазер-ран)? Это уникальный вид массового спорта, где атлеты выполняют забег на определенные дистанции со стрельбой из лазерного пистолета на нескольких огневых рубежах.

«Лазер-бег — это не просто всероссийские соревнования, а мероприятие, в котором могут участвовать все: и дети, и взрослые, и даже целые семьи», — добавила директор СШОР «Рифей» Наталья Алистратова.

Зрителям фестиваля также дали мастер-класс по фехтованию и лазерной стрельбе. Кроме того, они могли испытать свои силы в уникальном веревочном парке «Высота», а также раскрыть творческие таланты в шоу-программе по танцевальным дисциплинам. Юные ребята приняли активное участие в спортивной викторине и познакомились с забавными дрессированными миниатюрными лошадками на выставке пони-фермы «Пинто-Бриз».