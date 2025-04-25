Более 1000 студентов соберет спортивный фиджитал-фестиваль в Челябинске

Они будут бороться за победу в десяти дисциплинах

Челябинск на четыре дня станет столицей фиджитал-спорта — более 1000 студентов cо всей России будут бороться в южноуральской столице за победу в десяти дисциплинах. Им предстоит показать свое мастерство в традиционных видах спорта, а затем закрепить успех в виртуальных состязаниях, сообщает Федерация фиджитал-спорта Челябинской области.

Фиджитал — новое и прогрессивное направление, которое сочетает в себе традиционные спортивные дисциплины с виртуальными состязаниями. Соревнования проходят в двух форматах: цифровом и физическом. Главной задачей является набрать наибольшее количество очков по итогам обоих этапов состязаний.

На соревнованиях в Челябинске будут представлены следующие дисциплины: баскетбол, футбол, бокс, хоккей, лазертаг, сквош, падел, BMX, ритм-симулятор и гонка дронов. Участниками турнира станут студенты средних профессиональных и высших учебных заведений России. На игровые площадки выйдут более 1000 молодых спортсменов.

«Фестиваль представляет собой стратегический шаг для продвижения фиджитал-направления в Челябинской области. Уверены, что сочетание физической активности и цифровых технологий откроет новые горизонты для молодежи, а „Фиджитал Урал“ не только создаст платформу для обмена опытом и идеями, но и поднимет наш регион на новый уровень в области спорта и инноваций», — считает министр спорта Челябинской области Владимир Иванов.

Коллективы поборются за призовой фонд, а также за путевку на финальный этап фиджитал-игр по баскетбольному двоеборью (симбиоз игры в NBA 2K и реального баскетбола 2×2), которые, в свою очередь, являются отборочными к «Играм Будущего». В рамках фестиваля «Фиджитал Урал» пройдет официальная закладка камня бассейна ЧелГУ, запуск строительства первого фиджитал-центра на Урале, а также конференция, посвященная развитию фиджитал-индустрии в России.

Фестиваль «Фиджитал Урал» пройдет с 22 по 25 мая. Баталии пройдут на нескольких знаковых площадках города: ЧелГУ, академии «Трактор», RCC Extreme, Svoboda2 и других локациях. Турниры пройдут при поддержке губернатора Челябинской области. Организаторами выступят региональный Минспорт, Челябинский государственный университет, а также Федерация фиджитал-спорта региона при содействии Фонда поддержки спорта.

Возрастное ограничение: 6+